Лукашенко объяснил, зачем России и Белоруссии учения с нестратегическим ядерным оружием

Белоруссия лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия проводят тренировки с тактическим ядерным оружием из-за сложившейся вокруг стран обстановки.

"Ядерное оружие - страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. Идет эскалация напряженности. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе это смертоносное оружие", - цитирует ТАСС Лукашенко.

Как сообщалось, Минобороны России по поручению президента проведет учения с ракетными соединениями Южного военного округа (с привлечением авиации) и ВМФ. Цель – повысить готовность нестратегических ядерных сил "к выполнению боевых задач". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям. Представитель Кремля обратил внимание на заявления западных представителей, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину".