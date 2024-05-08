В аэропорту Липецка введен план "Ковер"
БПЛА замечен над Липецкой областью, сообщает SHOT.
По предварительным данным, несколько дронов вылетели из Харьковской области и направились в сторону Липецка. Один из них сбили над Белгородской областью.
По информации телеграм-канала, в аэропорту города введен план "Ковер".
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявлял о введении режима воздушной опасности над регионом.
В апреле сообщалось, что беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Из-за атаки пришлось остановить два кислородных блока.