08 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава RCC не считает "фриковым" бой Шлеменко и Хамитова в Екатеринбурге

Глава лиги RCC Николай Клименко заявил, что не считает "фриковым" бой между россиянином Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым из Казахстана.

Напомним, бойцы встретятся в главном событии турнира по смешанным единоборствам RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге. Сегодня на пресс-конференции Клименко поделился мнением о поединке Шлеменко и Хамитова.

"Меня удивляет, когда такой бой называют "фриковым". То, что боец поменял две весовые категории, не говорит о том, что бой становится "фриковым". Это два бойца, два профессионала. У Куата большая история профессиональных боев. Он бился с сильнейшими в своей весовой категории", - заявил Николай Клименко.

Также он объяснил, почему в RCC решили организовать этот бой.

Александр Шлеменко(2024)|Фото: пресс-служба RCC

"Это медиа-бой. Мы хотели сделать громкое событие, о котором говорили бы все. А когда бой еще и международный… Александр – один из самых известных бойцов России. Куат – самый известный боец в Казахстане. Здесь аудитория только расширяется. Мне кажется, этот бой посмотрит большинство фанатов RCC. Охваты будут большие. Когда люди хотят поединок, мы стараемся это сделать и делаем", - отметил Клименко.

По его словам, была задача сделать конкурентоспособный бой. А фаворитом поединка он считает Шлеменко.

"Но Куат – реально очень опасный соперник. Не просто так мы делаем этот бой. У каждого из бойцов есть шанс", - отметил глава лиги.

Напомним, что на турнире RCC 19 в Екатеринбурге выступят бойцы из пяти стран.

Теги: Клименко, Шлеменко, Хамитов, бой


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