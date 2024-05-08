Север Свердловской области вновь засыпает майским снегом

В северной части Свердловской области вновь пошел сильный снег.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, в настоящее время снежные осадки наблюдаются в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска и Серова. А в Лесном после снегопада идет дождь, температура воздуха составляет всего 2 градуса – и это в первых числах мая.

"Призываем водителей сохранять зимний стиль вождения в таких условиях и быть бдительными. Двигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно", - заявили в Госавтоинспекции.

Экипажи ДПС патрулируют маршруты и взаимодействуют с дорожными службами.

Напомним, что в минувшие выходные в Екатеринбург вернулась зима и его буквально завалило снегом. На город обрушилась почти месячная норма осадков – 47 миллиметров при норме 49 миллиметров.