Захарова назвала условия удара России по британским объектам

Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, - военные объекты, вооружения и так далее", - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве – также по поводу слов главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона. Во время визита в Киев он заявил, что Великобритания разрешает Украине использовать британское оружие для ударов по объектам на территории России.