Путин подписал первый указ после вступления в должность президента

Владимир Путин подписал первый указ после официального вступления в должность президента России в пятый раз. Это указ о сложении полномочий правительством РФ.

До формирования нового кабинета министров ушедшие в отставку члены правительства будут исполнять обязанности.

Ожидается, что уже в начале следующей недели претенденты на портфели в новом правительстве проведут встречи с депутатами Госдумы, которая в ходе двух пленарных заседаний примет решение по составу кабинета министров. Таким образом, например, принимать парад Победы в Москве Сергей Шойгу будет в статусе ио министра обороны России.