Минздрав России сообщил о новых "побочках" ибупрофена

Минздрав России предупредил производителей лекарств, содержащих ибупрофен, о необходимости дополнения инструкций по применению. Ведомство просит внести в них упоминание о новых видах побочных эффектов. Они встречаются редко, но являются опасными, отмечает "Коммерсант".

Ибупрофен – распространенный нестероидный противовоспалительный препарат, лекарства на его основе используются для снижения температуры, как обезболивающие, для снятия воспалительных процессов. Всего в России зарегистрировано более сотни препаратов с использованием этого средства.

Новые побочные эффекты – это тяжелые кожные реакции. Ведомство упоминает мультиформную эритему, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса—Джонсона (острое токсико-аллергическое заболевание), токсический эпидермальный некролиз (наиболее тяжелый вариант аллергического буллезного дерматита), DRESS-синдром (одна из тяжелых форм токсидермий) и острый генерализованный экзантематозный пустулез.

Сообщается, что Минздрав сослался на данные Росздравнадзора. Это ведомство, в свою очередь, обратило внимание на сообщения регуляторов "зарубежных стран", в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.

"В ходе дальнейшего рассмотрения данного сигнала и анализа медицинской литературы было принято решение о направлении данной информации в Минздрав", - рассказали в Росздравнадзоре.

Врачи отмечают, что у ибупрофена и без того есть достаточно широкий спектр побочных эффектов, так что применять его длительно и без назначения/контроля медиков – небезопасно.