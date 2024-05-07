В России заметно вырастет количество "штрафных" камер

Количество штрафов может заметно вырасти в России.

Речь идет о неправильной парковке, в том числе на газонах, невывезенном мусоре и стихийных свалках, торговле в неположенных местах, а также препятствовании работе коммунальных служб. Причина — увеличение числа камер с искусственным интеллектом, фиксирующих нарушения, совершенные россиянами и коммунальными организациями.

Количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в прошлом году выросло по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза. Объем контрактов вырос 256,1 млн до 1,5 млрд руб.

По словам экспертов, скорее всего, городские власти осознали, что фиксирующие разного рода нарушения камеры, причем не только со стороны простых граждан, но и подрядных организаций в сфере ЖКХ — эффективный источник наполнения бюджетов. Кроме того, повышается качество жизни и безопасность городской среды, сообщают "Известия".

Ранее Генпрокуратура России возмутилась установкой автоматических камер фиксации нарушений ПДД.