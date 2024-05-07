СМИ: ВСУ нанесут массированный удар по России утром 7 мая

Вооруженные силы Украины готовятся к массированному удару удар по территории России.

Это произойдет в 6 часов утра 7 мая. Ожидается атака более чем 50 беспилотными летательными аппаратами и десятками дальнобойных ракет.

Сначала планируют запустить беспилотники, чтобы истощить ресурс российской системы ПВО, а затем ударить по утвержденной заранее цели, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.