В Братском районе Иркутской области, где горят дома в садоводствах, ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале.

По его словам, в Вихоревке в данный момент горят четыре садоводства. Там проводится эвакуация жителей. Мэр уточнил, что огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе. Усиление ветра значительно осложняет работу пожарных.

Также, по данным регионального главка МЧС, возник пожар на территории СНТ "Алюминщик" - горят дачные дома и хозяйственные постройки.