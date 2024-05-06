В России снизился спрос на детские лагеря у моря

В России упал спрос на детские лагеря у моря.

Как заявила глава комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова, это связано со значительным ростом цен на путевки. К этому привело подорожание транспортных расходов во многих регионах.

"Например, в Краснодарский край мы замечаем снижение спроса на отдых в детских лагерях, предоставляющих пляжный отдых. Стоимость средней путевки на море сегодня выходит более 100 тыс. руб. за ребенка. Также мы наблюдаем сокращение корпоративных детских групп от предприятий, хотя многие из них сохранили эту социальную политику", — заявила эксперт.

Иванова указала, что наибольшей популярностью у родителей пользуются лагеря в своем регионе проживания и городские лагеря дневного пребывания. Родители не готовы отправлять ребенка далеко от дома — кто-то из опасений, а кто-то по финансовым причинам, сообщают "Известия".

Ранее Министерство внутренних дел России предложило оборудовать детские лагеря убежищами от беспилотников.