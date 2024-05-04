В Свердловской области из-за непогоды без электричества остались 74 тысячи жителей

В Свердловской области из-за непогоды без электричества остались 74 тыс. жителей 24-х населенных пунктов, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти, Горном Щите.

Кроме того, на местах есть перебои с тепло- и водоснабжением, сообщает прокуратура Свердловской области.

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды - в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. Из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда.