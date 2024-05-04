Несколько трасс перекрыты в Свердловской области из-за аномального снегопада

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды - в регионе всю ночь шел снег и ледяной дождь.

Госавтоинспекция сообщает, что городской и междугородный пассажирский транспорт не должен выезжать на трассы в ревдинском районе из-за заснеженного дорожного покрытия.

На автодороге "Ревда - Дегтярск - Курганово" с 1км +830м по 31км + 850 м Ревдинского района закрыто движение грузового и пассажирского транспорта.

На автодороге "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района запрещено движение грузового и пассажирского транспорта в связи со снежным накатом на проезжей части.

Движение транспорта будет восстановлено при наступлении благоприятных дорожных условий, не создающих угрозу безопасности дорожного процесса.

Напомним, что на Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. В ГИБДД сообщают, что патрулирование трасс нарядами ДПС продолжается в усиленном режиме, в случае необходимости, автомобилистам оказывается помощь, однако люди, попавшие в снежный плен, отмечают, что не видели за ночь никаких представителей оперативных служб, никто не предлагал обогрев, воду или питание. Во многих машинах дети. Много машин на летней резине.

Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды.

Синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале сообщает, что снег, вероятно, будет идти до вечера, а сугробы продержатся до середины следующей недели. "В тылу уходящего на восток циклона распространяется арктическая воздушная масса, присутствие которой в регионе сохранится до понедельника. В начале следующей недели погода будет зависеть от траектории очередного северо-западного циклона. Предварительно, этот циклон пройдет через Пермский край, отставляя Свердловскую область в своем теплом секторе. Тем не менее, образовавшийся снежный покров по югу и, особенно, по юго-западу области сохранится до середины следующей недели", пишет Пулин.