Суд в Москве арестовал российские активы JPMorgan и Commerzbank

Арбитражный суд Москвы арестовал расположенные в России активы американского конгломерата JPMorgan и акции немецкого Commerzbank на €12,3 млн. Решение принято во время рассмотрения иска ПАО "Транскапиталбанк" к пяти ответчикам, в том числе и указанным структурам.

Обеспечительные меры наложены на 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)", на денежные средства на счетах банков в России (кроме счетов типа "С" и "И"), на принадлежащие кредитным организациям ценные бумаги и недвижимость. Решение принято, в частности, для защиты интересов вкладчиков ТКБ, попавшего под санкции США.

Ранее ВТБ подал иск к девяти дочерним структурам JPMorgan о взыскании $439,5 млн. Эта сумма равна объему заблокированных средств банка на счете в JPMorgan в Нью-Йорке, "заморозка" произошла после того, как ВТБ попал под американские санкции. Петербургский арбитражный суд наложил арест на денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, а также доли в уставном капитале Дж. П. Морган Банк Интернешнл, но потом отменил арест средств, находящихся на счетах типа "С".

Тем временем, страны G7 в частном порядке стали заявлять, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов. Вместо этого западные страны "изучают другие способы извлечения финансирования" для Украины из средств России. Основной причиной нежелания стран Европы конфисковать активы стала "боязнь ответных мер". За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, из них более 200 млрд находится в ЕС.