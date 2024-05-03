Крупный девелопер наградил команду из Екатеринбурга стажировкой в компании

03 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область В России
Фото: пресс-служба МГУ

Крупный девелопер наградил команду из Екатеринбурга стажировкой в компании

Команда из Екатеринбурга заняла второе место на всероссийском открытом студенческом чемпионате по земельному и градостроительному законодательству «MSU Open Urban Law Cup». Организатор конкурса — кафедра экологического и земельного права Юридического факультета МГУ и коллегия адвокатов «Регионсервис».

Урал представляла команда Уральского государственного юридического университета, магистранты которой уступили несколько баллов победителям из Санкт-Петербургского государственного университета. Всего в состязании приняли участие более 100 участников, 43 студенческие команды из 19 российских высших учебных заведений.

Конкурс был посвящен проблемам земельного и градостроительного права. В ходе отборочного этапа участникам был предложен анализ перспектив реализации механизма комплексного развития территорий. Во время заключительного (очного) этапа пять команд-финалистов представили жюри решение задачи, связанной с взиманием платы за смену вида разрешенного использования земельного участка.

Директор по развитию «Общество Малышева 73» Михаил Губин работал в составе жюри, сообщает пресс-служба компании. Ответы участников конкурса так же оценивали управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова, заместитель директора департамента комплексного развития территорий Минстроя России Максим Галь, директор по развитию московского подразделения ПАО «Группа ЛСР» Павел Мельников и другие ведущие специалисты в области земельных и градостроительных отношений.

(2024)|Фото: пресс-служба МГУ

От лица «Общества «Малышева 73» Михаил Губин наградил команду из Екатеринбурга сертификатом, дающим право пройти стажировку в компании. «Этот чемпионат проводится юрфаком МГУ впервые, и мы рады возможности работать в составе комиссии. Отрадно, что высшая школа формирует такие кадры для отрасли. Я уверен, что многие девелоперские структуры и юридические компании, специализирующие на земельном праве и градостроительной деятельности, будут рады видеть ребят в будущем в составе своей команды так же, как и мы», —— сказал Михаил Губин.

(2024)|Фото: пресс-служба МГУ

Напомним, «‎Общество Малышева 73‌‌‎» — диверсифицированный холдинг, включающий крупный девелоперский дивизион. Почти за 30 лет компания реализовала более 60 проектов жилой и коммерческой недвижимости, площадь благоустройства территорий, включая парки и набережные, превышает 33 гектара. Строительство ведет и самостоятельно, и в партнерстве с крупными застройщиками.

(2024)|Фото: пресс-служба МГУ

Теги: общество малышева 73, MSU Open Urban Law Cup, всероссийский открытый студенческий чемпионат по земельному и градостроительному законодательству


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети