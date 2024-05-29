29 Мая 2024
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Фото: пресс-служба RCC

Непобежденный челябинский боксер выступит на турнире RCC в Екатеринбурге

Непобежденный боксер из Челябинска Иван Чирков, представляющий RCC Boxing Promotions, проведет свой следующий поединок 22 июня на профессиональном турнире в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе RCC.

Против Чиркова в ринг выйдет боксер из Кисловодска Армен Атаев. Он обладает зрелищной манерой ведения боя, показывает красивый и агрессивный бокс. Ивана ждет серьезное испытание, но за его плечами 11 побед в профессиональном ринге, две из которых одержаны досрочно.

Иван Чирков(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Сейчас Чирков занимает 117-ю строчку рейтинга авторитетного международного боксерского портала BoxRec во втором полулегком весе, до 59 килограммов. В своем предыдущем поединке боец прошел опытного Эдиксона Переса из Венесуэлы.

Иван Чирков(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится 22 июня в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК. Возглавит турнир поединок двух молодых претендентов в полутяжелом весе – Дениса Савицкого из Иркутска и Артура Зиятдинова из Ташкента.

Афиша боя Иван Чирков - Армен Атаев(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Стоит отметить, что скоро в Челябинске появится своя площадка мирового уровня для проведения турниров по единоборствам – на северо-западе города Русская медная компания строит РМК-Арену. Строительство идет высокими темпами.

Теги: боксер, турнир, Челябинск, Екатеринбург


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