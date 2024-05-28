Канал Порошенко оштрафован за заявление о провокации в Керченском проливе в 2018 году

Телеканал Петра Порошенко "Прямой" оштрафован за невыполнение решения суда об опровержении его заявлений, связанных с провокацией против России в Керченском проливе в 2018 году.

Сумма штрафа символическая - 5100 гривен (около 12 тысяч рублей), но она касается очень громкого дела, по поводу которого на Украине было введено военное положение. Напомним, в ноябре 2018 года режим Порошенко инсценировал "агрессию" российского ВМФ против своих кораблей, которые нарочито пытались в нарушение установленного порядка пройти Керченским проливом. После этого Порошенко ввел на месяц военное положение в ряде регионов и был заподозрен в попытке использовать его для переизбрания президентом. Трюк не удался.

В 2019 году, уже после поражения, Порошенко обвинил известного юриста и бывшего советника президента Януковича Андрея Портнова к передаче России материалов этого дела. Тот якобы передал их постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе, заявил олигарх. И Россия использовал эти данные для опровержения легенды Киева.

Портнов подал в суд. И суд предписал опубликовать опровержение. Что не было сделано. Теперь новое решение - штраф за отсутствие опровержения. Который не отменяет необходимость опровергнуть слова Порошенко. Решение суда косвенно подтверждает факт провокации против России, которую организовал олигарх.