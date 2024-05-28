При выполнении боевого задания. Многодетный отец из уральского города погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб многодетный отец из уральского города Ирбит.

Как сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в соцсети, при выполнении боевого задания погиб Алексей Вандышев. До того, как отправиться на СВО, мужчина работал на Ирбитском молочном заводе.

"Добровольцем вступил в ряды Российской армии для участия в специальной военной операции. В звании младшего сержанта служил в мотострелковой бригаде гранатометчиком. В Ирбите героя ждали домой жена и четверо детей", - говорится в сообщении.

Прощание с Алексеем Вандышевым пройдет завтра, 29 мая, с 12 до 13 часов в прощальном зале "Рай".

Накануне стало известно, что в зоне спецоперации погиб бывший замначальника одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.