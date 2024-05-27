Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о борьбе жителей с набегами боевиков в ЦАР

Сотрудники ЧВК «Вагнер» при согласовании с властями ЦАР подготавливают местных жителей для защиты от набегов боевиков. Об этом в интервью GREY ZONE рассказал командир направления ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным «Салем».

По его словам, до недавнего времени дальний восток республики был эпицентром «беспорядков» со стороны незаконных вооруженных групп: боевики «Союза за мир в ЦАР» (UPC) свободно чувствовали себя в регионе, а многопрофильная комплексная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) ничего не могла с ней сделать.

«И племя, которое там находится – Занде. Это крестьяне. Они как могли своими силами во взаимодействии с FACA (Вооруженные силы ЦАР, — прим ред.) защищали свои дома от набегов UPC. При этом они достойно себя показывали в бою, не имея такого вооружения, как у боевиков UPC. В результате переговоров с руководством данного племени было принято решение, с разрешением президента, начать обучение Занде в Обо для вливания их в состав FACA», – рассказал Салем.

Герой России и кавалер пяти Орденов Мужества Дмитрий Подольский отметил, что в результате договоренностей сотрудники ЧВК «Вагнер» подготовили 100 человек, которые в настоящее время проходят боевое слаживание. Более того, они уже патрулируют территорию и даже совершают рейды на боевиков.