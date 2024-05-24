В Ишиме вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого погибли два человека

В Ишиме за смертельное ДТП осужден водитель автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

ДТП произошло в ноябре 2021 года. Водитель автобуса марки KING LONG ехал по трассе Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. Во время обгона водитель не учел дорожную ситуацию, погодные условия, не выбрал безопасную скорость и его автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, который ехал по встречной полосе.

В ДТП погибли 18-летние водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.

Суд приговорил его к четырем годам 11 месяцам колонии-поселения и на два года и пять месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу родителей погибших взыскана компенсация морального вреда по 1,5 млн руб. каждой семье.