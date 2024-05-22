В Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный период паводка

В Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный период паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона заявил, что сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу.

В муниципалитетах ведется активная подготовка к паводку. В городе помимо существующих гидросооружений сделали свыше четырех километров насыпей, в районе – уже почти восемь километров. Формируется запас мешков с грунтом.

"Сотрудники администраций дошли до каждого, кто проживает в опасной зоне, и предупредили о возможных рисках, связанных с паводком. Поставил перед коллегами задачу – сделать все, чтобы сберечь жизнь и имущество земляков", - сообщил глава региона.

В Информационном центре Правительства региона сообщили, что в пострадавших от паводка районах Тюменской области продлены ограничения движения большегрузов по региональным дорогам в восьми муниципалитетах на юге и востоке региона. Запрет на проезд тяжелых грузовиков будет действовать до 30 мая.

Запрет не распространяется на: пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов.

Ограничение движения на период весенней распутицы вводится ежегодно для сохранения дорог. В 2024 году оно действовало с 21 апреля.