Бастрыкин поручил доложить о нападении подростка-мигранта на ребенка в Пыть-Яхе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за нападения 16-летнего подростка-мигранта на ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, накануне в сети появился видеоролик, как несовершеннолетний юноша из одного из государств Закавказья направил пневматический пистолет в сторону шестилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Другой ребенок - 10-летний мальчик, который ехал на велосипеде следом, сделал юноше замечание. В ответ тот выстрелил в него. Мальчик был ранен в бедро.

На юношу завели уголовное дело по статье "Хулиганство" с применением предмета, используемого в качестве оружия. Молодой человек заключен под стражу.

Бастрыкин поручил главе регионального управления СКР Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.