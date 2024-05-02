Инновационные разработки астраханского учёного будут применены в промышленной металлосварке

В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева идёт реализация грантового проекта, цель которого обеспечить современное промышленное оборудование особой устойчивостью к высоким температурам, давлению и агрессивным средам. Этого можно достичь, в том числе благодаря разработке новых приёмов сварки неидентичных металлов.

Проект финансируется за счёт гранта Российского научного фонда, сообщили в пресс-службе АГУ. Его цель – получение биметаллических пластин (алюминиевый сплав и сталь, медные и алюминиевые сплавы, металл и неметалл) и увеличение механических свойств стыковых разнородных соединений путём применения сварки трением с перемешиванием.

Работу в этом направлении ведёт старший преподаватель кафедры технологии материалов и промышленной инженерии АГУ Радмир Рзаев. Он отмечает, что технология сварки разнородных материалов может применяться в энергетике, нефтехимической, газодобывающей и судостроительной промышленности.

Учёный уже получил исключительно качественные образцы алюминиевого сплава АД1 и медного сплава М1. Он также изучил различные виды стыковых соединений: «пилы», «вскос», «замок», «шип». Результаты анализа показали, что самыми крепкими и устойчивыми на разрыв стали образцы со скосом кромок и соединения в форме шипа, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.