В Москве чеченская девушка попыталась скрыться от родственников в полиции

В Москве от родственников в полицию попыталась сбежать 19-летняя чеченская девушка Лия Заурбекова. Она несколько дней скрывалась, а после того как ее выследил отец, девушка обратилась в отдел полиции в столичном районе Нагатино-Садовники. Из полиции Заурбекова опубликовала видео, из которого следует, что она не хочет возвращаться в свою семью и опасается родственников, которые в это время собрались у входа в отдел полиции. Мужчины, приехавшие за девушкой, требовали выдать ее на основании родственных связей.

Вечером стало известно, что Заурбекова покинула отделение полиции, в Общественно-наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что она находится "в безопасном месте".

Позже член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов заявил, что Заурбекова покинула Россию и напомнил, что право на личную жизнь защищено Конституцией, равно как и право на свободу действий. Он не уточнил, почему девушке пришлось уехать за пределы страны и значит ли это, что здесь ее свободе что-то угрожает.

Между тем, к скандалу подключились власти Чечни (хотя девушка с родителями живет в подмосковном Красногорске). Так, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что взял ситуацию на контроль. Он планирует встретиться с родственниками девушки, чтобы выяснить "кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею". Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Версия о том, что 19-летняя девушка сама приняла решение, не рассматривается.