15 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин хочет повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми

Минфин России хочет повысить с 1 июля до 12% ставку по льготной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми, передает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Семейная ипотека с текущими параметрами (6%, минимальный первоначальный взнос 20%) перестанет действовать с 1 июля 2024 года. Пока ей могут воспользоваться семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

В апреле Владимир Путин анонсировал продление семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ставки на уровне не более 6%.

"Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше 6 лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются. Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет", - заявил Чебесков.

"Мы все признаем, что это не демократическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демократия, а больше такая антикризисная инициатива: когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять", - добавил он.

Также в Минфине скептически относятся к идее вице-премьера Марата Хуснуллина снижать ставку пропорционально количеству детей в семье: "Пока наша позиция, что 6% - это и так очень низкая ставка, тем более в текущих условиях".

Теги: семейная ипотека, минфин, ставка


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