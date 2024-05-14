В Госдуме министра здравоохранения попросили не увлекаться искусственным интеллектом

Ио главы Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в прошлом году количество врачей в России выросло на 10 тыс. При этом дефицит врачей все равно еще сильно превышает эту цифру.

Среди других достижений он отметил, что Россия лидирует в мире по применению технологий искусственного интеллекта в медицине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ назвал Мурашко профессионалом, но призвал не увлекаться "цифровыми вещами" - по его мнению, технологии должны помогать врачу, идти в дополнение.