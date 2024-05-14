14 Мая 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин впервые после инаугурации покинет Россию

Первой страной, куда полетит президент России Владимир Путин после пятой по счету инаугурации, станет Китай.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", - сообщает пресс-служба Кремля.

Темами разговора станут партнерство и стратегическое взаимодействие, ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества. После переговоров состоится подписание Совместного заявления глав государств и двусторонних документов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в торжествах по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Путин встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, они обсудят сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Глава российского государства также посетит Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян, где поучаствует в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай


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