Глава Тюменской области выразил соболезнования из-за атаки на ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования из-за атаки на Луганскую Народную Республику.

"Сегодня под обстрелом была Луганская Народная Республика и наш подшефный город Краснодон. Есть погибшие и пострадавшие", - написал Моор в своем telegram-канале.

Основной удар пришелся на промзону. Эвакуированы работники предприятий.

"Одна из частей выпущенной ракеты упала на детскую площадку. Только по счастливой случайности там в этот момент никого не было. На дистанционное обучение в Краснодоне перевели детские сады, школы и колледжи. От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Моор.

Ранее, 11 мая, в населенном пункте Ровеньки после ракетного удара погибли три человека, восемь госпитализированы (с минно-взрывными травмами, отравлением продуктами горения), среди пострадавших есть подросток, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он предположил, что удар мог быть нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. По словам Пасечника, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.