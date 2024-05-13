Тюменский опыт работы отметили на Всероссийском антинаркотическом форуме

Делегация Тюменской области с 13 по 15 мая участвует во II Всероссийском Байкальском антинаркотическом форуме в Иркутске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Особый интерес на событии вызвал тюменский опыт реабилитации семей с детьми, у которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью.

Руководитель делегации, начальник управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева прокомментировала работу с такими семьями.

"В ходе реабилитации мы проводим работу с семьей, направленную на изменение жизненных установок, формирование здорового образа жизни, а также формирование родительских компетенций", - заявила она.

Во время пленарного заседания Инга Тигеева презентовала систему межведомственной работы в сфере лечения, социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан.