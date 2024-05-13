В Екатеринбургский зоопарк привезли четырех новых животных
Екатеринбургский зоопарк пополнился сразу четырьмя новыми животными.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в мае сюда приехали японский макак, самка желтого мангуста и пара белок Превоста. Семилетний японский макак родился в Московском зоопарке. Увидеть его можно на первом этаже павильона "Западный".
Восьмилетняя самка желтого мангуста прибыла из Пермского зоопарка. Ее определили на второй этаж павильона "Южный". Трехлетнего самца и годовалую самку белок Превоста также привезли в столицу Урала из Перми. Увидеть пару можно на втором этаже павильона "Южный".
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прорабатывается идея восстановления в городском зоопарке некогда существовавшего там естественного водоема.