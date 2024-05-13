В России могут ввести льготную ипотеку в зависимости от числа детей в семье - Хуснуллин

В России будет продлена семейная ипотека, ее форматы могут быть расширены или видеоизменены.

"Совершенно точно будем продлевать семейную ипотеку для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии", - заявил ио вице-премьера российского правительства Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме.

Также будут поддержаны льготные программы на Дальнем Востоке и на новых территориях.

"На ипотеку очень влияет ставка. Когда у нас ставка была 4%, из бюджета ничего не надо было компенсировать. При текущей ставке у нас поддержка граждан обходится в несколько сотен миллиардов рублей. Я, конечно, и за уменьшение суммы первоначального взноса, чтобы увеличить сумму кредита. Средний размер кредита у нас 15 лет", - рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что по прогнозам правительства в ближайшие годы население проинвестирует в жилищное строительство 55 трлн руб.