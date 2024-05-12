СК возбудил дело о халатности после обрушения части общежития в Печоре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения части здания общежития в Печоре.

Напомним, накануне в городе Печора (республика Коми) обрушилась стена кирпичного пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. Сообщалось, что жильцы неоднократно жаловались на аварийное состояние дома.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по республике Коми, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность). Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Работу следственно-оперативной группы на месте координирует глава следственного управления.

Ранее в печорском доме, где обрушилась стена, спасатели специально обрушили и часть крыши. Это было сделано в целях безопасности.