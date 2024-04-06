Белгородские школьники, размещенные в Астраханской области, продолжат обучение в местных школах

Сегодня 150 детей из Белгородской области пришли в кинотеатр "Иллюзион" в Астрахани на просмотр нового фильма "Летучий корабль". Ребята гостят в регионе с 25 марта. С 1 апреля у них началось обучение в очной форме.

Перед началом киносеанса с детьми пообщались вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов, заместитель председателя правительства региона Инесса Горина и заместитель министра образования и науки Ирина Мудрая.

Школьники от 11 до 18 лет приехали по приглашению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Он одним из первых предложил помощь, узнав о планах своего коллеги Вячеслава Гладкова временно вывезти девять тысяч детей из подвергающейся обстрелам ВСУ Белгородской области.

Юных белгородцев разместили в одном из оздоровительных детских лагерей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Первая неделя пребывания в регионе пришлась на каникулярное время. На этот период для школьников подготовили интересную культурную и развлекательную программу. Дети уже побывали на обзорной экскурсии по областном центру, посетили кремль, краеведческий музей, попробовали смастерить разные поделки под руководством мастеров из Дома ремёсел.

С 1 апреля ребята продолжили обучение. Как сообщила Ирина Мудрая, было принято совместное решение о продолжении учебного процесса в офлайн режиме. Сейчас дети посещают образовательные организации, подведомственные минобразования и науки Астраханской области. Дополнительную помощь также оказывают педагоги-психологи. В будние дни все культурно-развлекательные мероприятия перенесены на внеурочное время и выходные.