Названы российские города, где работодатели готовы платить больше всего

Названы российские города, в которых работодатели готовы предложить соискателям самые высокие зарплаты для вакансий с полной занятостью.

Ожидаемо самые высокие зарплатные предложения можно встретить в Москве и Санкт-Петербурге – в среднем 71 тыс. руб. и 65 тыс. руб. соответственно. При сравнении год к году в Москве средние зарплатные предложения выросли на 5%, а в Санкт-Петербурге — на 10%, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Авито Работа".

В остальной России топ-10 выглядит так:

1. Набережные Челны (63 тыс. руб. в среднем, +9%)

2. Казань (61 тыс. руб., +8%)

3. Екатеринбург (60 тыс. руб., +5%)

4. Тула (59 тыс. руб., +4%)

5. Тюмень (58 тыс. руб., +4%)

6. Нижний Новгород (58 тыс. руб., +3%)

7. Краснодар (57 тыс. руб., +12%)

8. Новосибирск (56 тыс. руб., +1%)

9. Красноярск (56 тыс. руб., +2%)

10. Уфа (56 тыс. руб., -1%)

"В целом по России число вакансий на платформе "Авито Работа" выросло за год больше чем на треть — на 36%. Дефицит кадров на рынке труда привел к тому, что во многих сферах работодатели повысили зарплатные предложения для новых сотрудников. На 32% выросли средние зарплатные предложения в сфере управления персоналом, на 28% — в строительстве. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов", — комментирует управляющий директор сервиса Дмитрий Пучков.