Все НПЗ в России, которые имели повреждения, планируют запустить в апреле-мае

Часть российских нефтеперерабатывающих заводов в России заработает после ремонта в апреле – мае, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Ремонты на заводах идут. Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня", - цитирует его РИА Новости.

"Все объекты, которые имели повреждения, будут введены", - подчеркнул министр.

Ранее вице-премьер российского правительства Александр Новак сообщил, что восстановить аварийную турбину на Нижегородском НПЗ получится только через один – два месяца. При этом он не смог уточнить сроки возврата к работе других НПЗ – поврежденных в результате атак дронов. По словам Новака, топлива в стране производится достаточно, логистические цепочки поставок и загрузка заводов изменены с учетом ситуации.