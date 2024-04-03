"Чужих детей не бывает": Регион-47 встречает и размещает детей из Белгородской области

200 ребят из Белгородской области прибыли на ленинградскую землю. Разместились в детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» в Вырице, в Гатчинском районе.

«Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил. Первый пункт встречи в лагере – столовая. В меню – гуляш с гречей, витаминный салат и чай. Добро пожаловать в Ленинградскую область!», — отметил в своем телеграмм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На железнодорожной станции в поселке Вырица Гатчинского района встречали белгородских детей по поручению главы региона заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, педагоги и вожатые.

«Договорились Вячеслав Гладков и Александр Дрозденко, два губернатора, по их решению мы отработали. Мы готовы были принять, потом прошли согласованные действия, договорённость о том, что сегодня "Российские железные дороги" дали возможность поездом прибыть», - сообщил Николай Емельянов.

Напомним, из-за усилившихся обстрелов Белгородской области её глава Вячеслав Гладков поручил вывезти в другие регионы девять тысяч детей. Глава Ленинградской области сразу выразил готовность принять белгородцев в регионе.

"Ленинградская область готова принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области. Желание, опыт и возможности у нас для этого есть. Сегодня же дал поручение проработать все варианты размещения детей, организации питания, медицинской помощи, если она потребуется. Мы своих не бросаем. А детей вообще чужих не бывает", - сказал Александр Дрозденко.

Правительство Ленобласти приняло решение разместить 200 детей в лагерях в Кингиссеппском и Гатчинском районах.

Детский оздоровительно- образовательный центр «Маяк» работает по рецензированной образовательной программе, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Важно отметить, что творческий коллектив центра имеет большой опыт в организации детского отдыха и досуга. Ежедневно для воспитанников центра проводятся различные игры, квесты, викторины, конкурсы, концерты, дискотеки и многое другое. Ведущим направлением в работе творческого коллектива является создание «умных» игр, которые подразумевают под собой осуществление образовательной деятельности в форме игры.

Педагогический коллектив центра и вожатые постоянно следят за новинками в сфере отдыха и оздоровления детей, поэтому каждый год разрабатывается новая уникальная программа для работы с воспитанниками. Для белгородских детей уже подготовлены культурная программа, квесты и экскурсии.

С понедельника белгородские дети уже пойдут в школу. Сейчас комитет образования Ленобласти рассматривает несколько вариантов для оптимального обучения, чтобы вынужденный переезд в Гатчинский район не нарушил привычный ритм жизни маленьких белгородцев. Власти Ленинградской области намерены организовать работу по оказанию необходимой медицинской, психологической, психотерапевтической помощи.

"В ближайшее время подготовим оздоровительно-экскурсионную программу, ну и сейчас проработаем – дети, которые будут школьного возраста, – возможность их обучения по различным формам или в тех школах, которые близлежащие в поселке Вырица и в городе Гатчина. Будем работать, вот сейчас 21 день, а дальше по обстановке будем смотреть», - пояснил Николай Емельянов.

Помогать белгородским детям адаптироваться в новых условиях будут и волонтеры. Перед приездом школьников все они прошли специальную подготовку.