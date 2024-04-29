В Астрахани с 15 мая начнет работу центр а рамках программы «Время героев»

"Участники СВО – новая элита нашей страны", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

И напомнил, что для их поддержки по поручению президента в России запустили программу «Время героев».

Проект позволит военнослужащим построить карьеру в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. «Время героев» предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие.

Первый этап – отбор кандидатов – завершён. В общей сложности поступило более 44 тысяч заявок от участников спецоперации, в том числе и от астраханцев.

"Часть участников отбора прошла онлайн-тестирование. Но в связи с выполнением боевых задач не у всех была такая возможность. Поэтому для удобства бойцов открываются специальные центры оценки на базе филиалов Президентской академии. В Астрахани центр начнёт работу с 15 мая по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 33А. Записаться на тестирование в центр оценки можно на сайте времягероев.рф в личном кабинете", - сообщил губернатор.