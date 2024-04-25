МЧС не подтвердило информацию о задымлении самолета в небе над Иваново

В ГУМЧС по Ивановской области не подтвердили информацию о самолете, который якобы задымился в небе над Иваново.

В пресс-службе ведомства заявили, что происшествий с самолетом не было, передает ТАСС.

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что утром в небе над Иваново якобы задымился самолет. В северной части города расположен военный аэродром. Местные издания предположили, что самолет мог загореться во время учебно-тренировочного полета.

На прошлой неделе бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье. Самолет возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи. Двум членам экипажа удалось выжить.