Несколько участков дорог регионального значения подтоплено в Абатском районе

Несколько участков дорог регионального значения подтоплено в Абатском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это дороги Максимова - Земляная, Максимова - Водолазово, Фирсова - Бурдина, Фирмова - Репьева, Тушнолобово - Ефимова, Абатское - Лихачева, Лихачева - Бокова, Бокова - Банникова. В связи с подтоплением низководного моста в районе села Ощепково нет прямого сообщения с селом Назарово, деревнями Юрга и Черемшанка.

Федеральная трасса Тюмень - Омск открыта для проезда.

Уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 202 сантиметра. Сейчас уровень воды составляет 1135 сантиметров. Исторический рекорд 2017 года - 1148 сантиметров.

В деревнях Земляная, Максимова, Фирсова и селе Водолазово объявлена эвакуация. Людям необходимо взять с собой документы, ценные вещи и лекарства.

Отметим, что сегодня в Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень - Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена.

Напомним, режим ЧС из-за паводка был объявлен в Тюменской области 8 апреля.