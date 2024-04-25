25 Апреля 2024
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Фото:admtyumen.ru

В Тюменской области объявлена очередная эвакуация из-за паводка

Эвакуация объявлена в населенных пунктах Абатского района: в деревнях Земляная, Максимова, Фирсова и селе Водолазово, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С собой необходимо взять документы, ценные вещи и лекарства.

Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Моор, только за последние сутки река Ишим у села Абатское поднялась на два метра.

Сейчас уровень воды составляет 1135 сантиметров. Исторический рекорд 2017 года - 1148 сантиметров.

"Судя по всему, уже сегодня это максимальное значение будет побито. Все работы по укреплению насыпей завершены. Сделан большой запас мешков с грунтом – заготовлено 109 тысяч штук", - сообщил губернатор.

В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Моор сообщил, что в этом году паводок будет растянут по времени. На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка.

Принято 103 заявления на выплаты на первоочередные нужды, 101 семья деньги получила.

Кроме этого, в Тюменской области сегодня начала работу горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка. Получить консультацию можно в Центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно).

Теги: эвакуация, паводок, Александр Моор


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Развитие сюжета:

Ранее 25.04.2024 12:47 Мск Несколько участков дорог регионального значения подтоплено в Абатском районе

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