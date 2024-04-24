Власти подтопленной Ревды ввели режим повышенной готовности

В подтопленной Ревде ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба местной администрации. Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова.

"Режим введен в связи с возможным риском возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления частных домов в поселке Барановка в результате увеличения сброса воды на Волчихинской ГТС и устройства строительной площадки под вновь строящимся мостом на автомобильной дороге Пермь - Екатеринбург", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно постановлению, ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" проведет работы по расширению русла реки Чусовая под вновь строящимся мостом на дороге Пермь - Екатеринбург. Сброс воды на ГТС находится под контролем.

Помимо этого, усилен контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб. Проверяется готовность аварийных служб к реагированию, готовности системы оповещения и информирования населения. Аварийно-восстановительные бригады дежурят круглосуточно. Каждый час по временному гидропосту ведется мониторинг за паводковой ситуацией в Ревде.



"На сегодняшний день уровень реки Чусовая в районе поселка Барановка не повышается и пошел на спад. Ситуация находится под личным контролем главы Ревды Татьяны Клепиковой", - добавили в мэрии.

Напомним, вечером 23 апреля в экстренные службы города Ревда поступил сигнал о подъеме уровня воды в реке Чусовой. Прибывшие на место специалисты установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе.