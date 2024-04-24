Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям

Канада предоставила Airbus разрешение на использование российского титана при производстве, несмотря на санкции, сообщает Reuters.

Оттава в феврале ввела ограничительные меры против крупнейшего производителя титана в мире - российской корпорации "ВСМПО-Ависма".

Заводы Airbus находятся в том числе в Канаде. Правительство страны пока не комментировало это решение.

В 2022 году европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев. Как сообщалось, Airbus зависит от российского титана на 60%.

Российское предприятие "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана, который используется в авиационных двигателях и для производства шасси.

Глава Airbus Гийом Фори отмечал, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".