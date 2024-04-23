23 Апреля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Объем средств на соцподдержку и развитие муниципалитетов вырос. Приняты поправки в бюджет Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе сессии Законодательного Собрания Новосибирской области.

На заседании парламентарии приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым будут выделены допсредства на социальную поддержку и развитие муниципалитетов Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

(2024)|Фото: nso.ru

«Весенние поправки предназначены в первую очередь для финансирования начатых проектов, переходящих объектов. Большая часть поправок направлена именно на это. Но были и дополнительные поправки, в частности, направленные на усиление помощи нашим муниципалитетам, конкретно городу Новосибирску, на дорожную деятельность.
В сумме столице мы добавляем 1,3 миллиарда рублей, 930 миллионов из резервного фонда, которые были предусмотрены на стадии принятия бюджета, плюс 400 миллионов министерство транспорта из дорожного фонда добавляет городу на приведение дорог в нормативное состояние. Также подготовлены решения для обеспечения выполнения новых федеральных инициатив, инициатив Президента по дополнительной социальной поддержке Героям Советского Союза, Российской Федерации, другим категориям, многодетным семьям. Наша святая обязанность – обеспечение достойной оплатой бюджетников, указных, не указных категорий, и средства для индексации также подготовлены для включения в резервный фонд через поправки», – отметил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: андрей травников, поправки в бюджет, парламентарии новосибирской области, развитие муниципалитетов


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