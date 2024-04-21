"Ты стоишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае!": жительница затопленного Орска раскритиковала мэра

Жительница затопленного Орска, не получившая выплаты, раскритиковала мэра города Василия Козупицу, сообщает Baza.

Женщина пришла на встречу с градоначальником, где довольно эмоционально перечислила свои претензии к властям. По ее словам, на протяжении двух недель в городе нет воды, при этом до властей невозможно дозвониться. Женщина также сказала, что до сих пор не получила обещанную материальную помощь.

На кадрах, которые публикует Telegram-канал, она заявляет, что ее муж погиб на СВО, а Козупица "прикрывает свою жопу" и "все у него хорошо". "Ты стоишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае! Не стыдно?", - восклицает женщина.

Сам мэр после встречи сообщил, что принял вопросы и пожелания в работу.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска Василий Козупица заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где менее месяца назад, предположительно, приобрел жилье vip-статуса.