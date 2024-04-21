В Тюменской области эвакуировали более тысячи жителей из-за разлива реки Ишим

Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из населенных пунктов, попавших в зону подтопления. Об этом сообщил глава района Сергей Ломовцев, пишет РИА Новости.

Из-за разлива реки Ишим отрезанным от "большой земли" оказались деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29, Дом отдыха. Некоторые люди решили остаться в домах. "Мы их не бросаем, поддерживаем", - отметил Ломовцев.

По его словам, местные предприниматели доставляют людям продукты, воду, необходимые товары, налажена лодочная переправа.

Как сообщалось, уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области превысил максимум 2017 года и достиг отметки в 10,5 метров. Ранее были завершены работы по наращиванию высоты дамбы, которая защищает город, до 11 метров. Сотрудники МЧС и добровольцы из числа местных жителей круглосуточно патрулируют дамбу, чтобы оперативно устранять возможные протечки.