20 Апреля 2024
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Общество Омская область
Фото: Евгения Гамова

Виталий Хоценко сообщил о прибытии в Омск детей из Белгорода 

В Омск прибыли дети из Белгородской области. Они прилетели сегодня утром двумя бортами в сопровождении педагогов, их встретили в омском аэропорту.

Дети прибыли в Омскую область по договоренности между главой региона Виталием Хоценко и Губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

(2024)|Фото: Евгения Гамова

«Сегодня утром дети из Белгорода приехали в Омск. Для ребят подготовили образовательную и познавательную программу. Разместились юные гости в одном из центров детского и семейного отдыха. Уверен, что им у нас понравится!» - написал Губернатор Виталий Хоценко в тг-канале.

(2024)|Фото: Евгения Гамова

Ребятам обеспечат условия для продолжения обучения по текущей программе, а также организуют культурный досуг и ознакомят с достопримечательностями. Юных гостей разместили в жилых корпусах одного из круглогодичных детских лагерей отдыха санаторно-курортной зоны, оборудованного всем необходимым для проживания, занятий и досуга.

(2024)|Фото: Евгения Гамова

Проблем с интеграцией в образовательную программу у них не будет: всё адаптируют омские педагоги, тем более что четвертая четверть - это больше повторение и закрепление ранее пройденного материала.

(2024)|Фото: Евгения Гамова

С детьми прилетели не только волонтеры, но и учителя из белгородских школ по математике, физической культуре, русскому и английскому языкам, географии и истории.

Для ребят запланировано проведение культурно-досуговых мероприятий вожатыми Омского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».

(2024)|Фото: Евгения Гамова

Всего сейчас более 13 тысяч юных белгородцев находятся в почти 40 регионах России. Детей из Белгородской области приняли Самарская, Воронежская, Тамбовская, Калужская, Пензенская области, республики Коми и Башкортостан и многие другие регионы страны, чтобы дети раз и навсегда забыли, что такое артиллерийский обстрел.

Теги: виталий хоценко, дети из белгородской области, омский аэропорт,


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