02 Апреля 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ишимских врачей, обезвредивших дебошира-пациента с ножницами, наградят

Врачей из Ишима, которые обезвредили пациента, напавшего на медиков с ножницами, планируют наградить. Соответствующий вопрос рассматривает руководство Ишимской областной больницы №4, сообщает NEFT.

Также стали известны подробности инцидента. Мужчина был госпитализирован в ночь на 31 марта с травмой лица. Возле дежурного поста он достал ножницы и попытался напасть на сотрудницу. В этот момент подоспел охранник, но он не смог ничего предпринять. Дебошира обезвредили врачи больницы Шахзод Яхшибоев и Александр Гартунг. Они повалили мужчину на пол и забрали острый предмет у него из рук.

Напомним, в ситуации разбираются следователи. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе областного управления СК возбудить по данному факту уголовное дело. Контролировать ход следствия будет центральный аппарат СК.

Предварительно установлено, что травмы мужчина получил, ударившись в одном из увеселительных заведений Ишима.

Теги: врачи, нападение, ножницы, пациент


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Ранее 31.03.2024 15:27 Мск Мужчина с ножницами напал на врачей и пациентов в тюменской больнице

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