В Тюменской области уровень воды в Ишиме превысил восемь метров

Уровень воды в реке Ишим рядом с одноименным городом достиг 821 сантиметра, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

За день вода прибыла на 131 сантиметр. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. Сегодня утром уровень воды был зафиксирован на отметке 690 сантиметров.

Напомним, ряд объектов электроэнергетики в садовых обществах "Машиностроитель-1", "Машиностроитель-2", "Швейник", "Коммунальник", "Заречье-2", СНТ "Ишимсельмаш-1" города Ишима, а также на территории аэродрома Ишим (Южный) будут отключены. Решение принято на Штабе по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 19 апреля.

Ограничение подачи электроэнергии потребителям осуществлено в рамках превентивных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации при прохождении паводка 2024 года. Подача электроэнергии будет возобновлена АО "СУЭНКО" по особому распоряжению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

В настоящее время в регионе действует режим ЧС. Подтоплено более 90 домов. Жителям, дома которых пострадали от паводка, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Такое решение сегодня принял губернатор Тюменской области Александр Моор.