Mash: Командир упавшего Ту-22М3 принудительно катапультировал троих членов экипажа

Командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение на Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, сообщает Mash. Сам он остался в кабине и до последнего уводил самолет от жилых домов, пишет Telegram-канал.

Предварительная причина падения самолета, по данным Mash, — потеря тяги одного из двигателей, после подрыва гидросистемы и пожара.

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи. Боекомплекта на борту самолета не было. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что один член экипажа погиб, еще одного ищут. Два человека эвакуированы в больницу.