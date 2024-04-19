Доля закрытых расходов бюджета России рекордно выросла

Доля закрытых расходов федерального бюджета в 2023 г. в общем объеме ассигнований достигла 22,6%. Доля стала максимальной как минимум с 2005 г.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 г., когда доля закрытых трат равнялась 21,7%, пишет РБК. Тогда власти решили досрочно погасить гарантированные государством кредиты оборонных предприятий. Под закрытыми понимаются расходы, принадлежность которых к тому или иному направлению и виду расходов, а также распорядителю бюджетных средств финансовые власти не раскрывают.

Как правило, основная их часть находится в национальных обороне и безопасности, а также правоохранительной деятельности.